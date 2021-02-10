Xiaomi 14 получит версию дизайна, ориентированную на женщин – догадайтесь, в каком цвете

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Ждем розовый Xiaomi 14﻿

Новый флагман Xiaomi ждут с нетерпением, предварительно известно, что он будет представлен на презентации 27 октября. Согласно свежим истокам, Xiaomi 14 будет иметь цветовой вариант, специально разработанный для привлечения интереса женщин. Xiaomi неоднократно декларировала стремление разнообразить выбор и сделала в этом направлении еще один шаг.



Известный инсайдер Digital Chat Station ранее намекал на такую возможность. Пропитавшиеся детали свидетельствуют о том, что Xiaomi 14 получит розовый вариант (фото или рендеров в этом цвете пока нет), тонкую, почти 1 мм рамку экрана и что-то, что назвали «прекрасным фронтальным видом».



Не исключено, что все цветные варианты не будут представлены одновременно. Иногда эксклюзивные цвета представляются после презентации основных моделей. Хотя в случае Xiaomi 14 такой информации нет.

Источник: Sparrows News