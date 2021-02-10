Xiaomi 14 – первый смартфон с оптикой Leica Summilux, процессором Snapdragon 8 Gen 3 и HyperOS выйдет уже в этом месяце
Революция в мире смартфонов
Xiaomi, ведущий игрок в мире мобильных технологий, компания постоянно совершенствуется и дает нам все больше новых революционных технологий, которые действительно поражают. Своим последним анонсом компания снова поднимает волну в мире технологий. Будущий флагман Xiaomi, Xiaomi 14, готов выйти на рынок с множеством впечатляющих функций и аппаратного обеспечения.
Главной особенностью Xiaomi 14 является использование процессора Snapdragon 8 Gen 3. Процессоры Snapdragon известны своими высокопроизводительными возможностями в мире смартфонов, и 8 Gen 3 не исключение. Этот мощный процессор представляет собой четкий показатель того, что Xiaomi 14 должен обеспечить надежную производительность.
Но главной изюминкой данного смартфона даже не его процессор, а легендарный объектив Leica Summilux. Этот объектив обещает поднять вашу фотографию на профессиональный уровень, позволяя пользователям Xiaomi 14 добиваться потрясающих результатов без особого труда.
Однако и на этом не все, Xiaomi 14 станет первым смартфоном с операционной системой HyperOS – это новая собственная операционная система, призванная улучшить опыт пользования.
Цель Xiaomi 14 – обеспечить исключительный опыт пользования смартфоном, с высокой производительностью и удобными для пользователя функциями. Его статус первого телефона Xiaomi с HyperOS вызывает беспокойство среди энтузиастов Xiaomi. Эта специальная операционная система обещает открыть новые горизонты для пользователей.
В настоящее время компания планирует представить Xiaomi 14 уже в октябре этого года.
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Источник: gsmchina