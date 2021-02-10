Xiaomi анонсировала детские часы с поддержкой 4G и видеозвонков

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Телефон который ваш ребенок точно не потеряет

Компания Xiaomi презентовала интересные телефон-часы MITU C7A, которые являются обновленной моделью MITU 5C Phone Watch.

MITU C7A это умные часы, созданные для детей, которые могут работать как отдельное устройство, не подключаясь к смартфону. Он имеет 1,4-дюймовый квадратный TFT-дисплей с разрешением 240x240 точек и поддерживает SIM-карту с возможностью подключения к сети 4G.

Благодаря этому ваш ребенок кроме обычных звонков сможет осуществлять видеовызовы в формате HD непосредственно с часов.

Корпус защищен по стандарту IPX8. Кроме того, часы поддерживают GPS трекинг, имеют длительный режим ожидания и даже поддерживают умного помощника XiaoAI, который, к сожалению, вряд ли будет полезен в нашей стране. Под капотом устройство работает от аккумулятора емкостью 950 мАч, что является очень хорошим показателем для подобных устройств, при этом весит около 55 граммов.

Другие важные функции включают в себя эксклюзивную настроенную систему MITU и партнерское приложение для лучшего контроля для родителей. В настоящее время детские телефонные часы MITU C7A доступны для предварительного заказа на китайском рынке через JD.com.

Когда он поступит на глобальный рынок, пока неизвестно, но уверен что заказать его на Aliexpress можно будет уже в ближайшее время.

Подобные устройства часто используются родителями для безопасности собственного ребенка, но на нашем рынке большинство моделей от ноунейм брендов и надежное устройство от Xiaomi может стать неплохим подарком для малыша.

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