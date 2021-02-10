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Xiaomi анонсировала детские часы с поддержкой 4G и видеозвонков

15.05.2023 112 0

Телефон который ваш ребенок точно не потеряет

Компания Xiaomi презентовала интересные телефон-часы MITU C7A, которые являются обновленной моделью MITU 5C Phone Watch.

 

MITU C7A это умные часы, созданные для детей, которые могут работать как отдельное устройство, не подключаясь к смартфону. Он имеет 1,4-дюймовый квадратный TFT-дисплей с разрешением 240x240 точек и поддерживает SIM-карту с возможностью подключения к сети 4G.

 

Xiaomi анонсировала детские часы с поддержкой 4G и видеозвонков – фото 1

 

Благодаря этому ваш ребенок кроме обычных звонков сможет осуществлять видеовызовы в формате HD непосредственно с часов.

 

Корпус защищен по стандарту IPX8. Кроме того, часы поддерживают GPS трекинг, имеют длительный режим ожидания и даже поддерживают умного помощника XiaoAI, который, к сожалению, вряд ли будет полезен в нашей стране. Под капотом устройство работает от аккумулятора емкостью 950 мАч, что является очень хорошим показателем для подобных устройств, при этом весит около 55 граммов.

 

Другие важные функции включают в себя эксклюзивную настроенную систему MITU и партнерское приложение для лучшего контроля для родителей. В настоящее время детские телефонные часы MITU C7A доступны для предварительного заказа на китайском рынке через JD.com.

 

Xiaomi анонсировала детские часы с поддержкой 4G и видеозвонков – фото 2

 

Когда он поступит на глобальный рынок, пока неизвестно, но уверен что заказать его на Aliexpress можно будет уже в ближайшее время.

 

Подобные устройства часто используются родителями для безопасности собственного ребенка, но на нашем рынке большинство моделей от ноунейм брендов и надежное устройство от Xiaomi может стать неплохим подарком для малыша.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 15.05.2023
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Xiaomi анонсировала детские часы с поддержкой 4G и видеозвонков