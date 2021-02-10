Xiaomi – это самые худшие смартфоны на рынке
Неужели нас всех обманывают и мы покупаем плохие смартфоны?
Xiaomi выпускают самые плохие смартфоны на рынке, а их все равно покупают. Статью с таким посылом выпустили наши коллеги с ресурса gizchina на днях. Извините за то, что мы тоже назвали статью немного хайпово, но мне стало очень интересно рассмотреть вопрос подробнее.
Автор приводит примеры неудачных смартфонов и фейков компании за все время ее существования. Сначала я кратко перечислю все что они перечислили, а потом немного поразмышляем над этой информацией.
Первым они вспомнили неудачные дисплеи от Tianma, которые имели неприятный эффект призрака, это нечто похожее на выгорание в AMOLED, но на IPS. Основными смартфонами, которые столкнулись с этой проблемой, названы Redmi Note 8, Note 7, Note 5 и Mi A2.
Далее проблемы с сенсором отпечатка пальца на Redmi Note 9T, Note 9 Pro, Note 9S. Он переставал работать из-за ненадежного шлейфа подключения.
Проблемы с пылью во всплывающей камере на Mi 9T/Pro, Redmi K20/Pro, Redmi K30, а также еще несколько устройств, которые я перечислю ниже.
- Mi 8 с ужасающими проблемами с Wi-Fi
- POCO M3 с проблемой внезапной смерти
- Mi 9 со сломанным Pmic (микросхема питания)
- Камера Poco X2, X3, F2, Poco X4 перестает работать
- Телефон Poco F3 GT внезапно умирает
- Это уже от себя, Датчик приближения у некоторых моделей
На первый взгляд, список велик и можно подумать что действительно Xiaomi выпускает какой-то шлак на рынок. Но немного посмотрев на профильных форумах я понял, что проблемы хоть и были, но далеко не такие массовые, чтобы отзывать устройства или делать из этого громкий инфоповод.
Очень важно то, что среди названных нет ни одной современной модели и даже если определенные проблемы и были, то компания уделила гораздо больше внимания тестированию в последнее время.
Также не нужно забывать, что любое производство всегда имеет процент брака и просто невозможно выпускать абсолютно беспроблемные смартфоны когда продаешь их миллионными тиражами, все равно по статистике даже 0.1% при продаже миллиона аппаратов превращается в 1000 бракованных.
И напоследок посмотрите сколько проблем имеют другие компании: выгорание экранов и отвалы камер у пикселей, "бомбезные" смартфоны от Samsung. И даже идеальная Apple то говорила что мы не так держим смартфон и поэтому он не ловит сеть, то гнется он в кармане потому что вы не туда его положили.
Основной посыл в том, что чем больше компания и более популярный смартфон, тем больше информации о браке вы найдете в сети. Конечно, я не утверждаю, что Xiaomi выпускает идеальные смартфоны, но они не хуже и не лучше конкурентов мирового уровня. Так что смотрите на каждую конкретную модель и выбирайте то, что вам подходит.
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Источник: gizchina
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