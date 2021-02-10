Xiaomi готовит анонс MIUI 13 Pad

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Компания верит в будущее планшетов и взялась адаптировать софт под работу на них

Следующая неделя запомнится анонсом серии Xiaomi 12, которая помимо базовой версии будет включать в себя чуть увеличенный и прокаченный смартфон Xiaomi 12 Pro, а также версию попроще с сохранением компактного размера Xiaomi 12X. Сегодня пришло подтверждение, что помимо смартфонов компания еще покажет и фирменный интерфейс MIUI 13.

Оказалось, что планшеты ждет специальная версия MIUI 13, адаптированная под работу на них. О ее появлении сообщила сама компания публикацией тизеров. Производитель хвастается тем, что они проделали огромную работу по оптимизации приложений под большие дисплеи и таких утилит насчитывается более 3000 тысяч. Среди фишек MIUI 13 PAD упоминается также расширенные возможности мультизадачного режима. Во время анонса компания должна объявить, когда она планирует обновить серию Xiaomi Pad 5 до новой версии операционной системы.

Если говорить о MIUI 13 в ее «традиционном» исполнении для смартфонов, то она несет в себе ускорение скорости, улучшение плавности и повышение стабильности работы. Интерфейс будет щеголять виджетами в стиле iOS, предложит функцию виртуального расширения оперативной памяти и обновленную анимацию. К сожалению, информации о нововведениях в MIUI 13 немного, поэтому ждем анонс 28 декабря, чтобы узнать больше о прошивке.

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Источник: mydrivers