Xiaomi готовит «смартфон-хамелеон»

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Xiaomi работает над смартфоном, который способен менять цвет благодаря электрохромному стеклу

В начале 2020 года на выставке CES 2020 компания OnePlus показала свой концептуальный смартфон Concept One с исчезающими камерами. Фокус в электрохромном стекле, которое позволяет датчикам то проявляться, то исчезать. До коммерческой реализации идеи так дело и не дошло. А вот Oppo рискнула предложить это решение в серийной модели. И даже не в одной.

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Первым электрохромную тыльную крышку получила одна из версий Oppo Reno 5 Pro+, а позже компания выпустила лимитированную партию OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Limited Edition с электрохромной технологией, позволяющей задней панели менять цвет, а сделать это можно дав команду голосовому помощнику или постучав по крышке.

Идеей с электрохромной технологией заинтересовалась Xiaomi, и по утверждению известного сетевого информатора Digital Chat Station она работает над смартфоном с ней. Будет ли это серийная модель или просто концепт, информации нет. Как и нет сведений, когда могут показать такой смартфон. Также неизвестен принцип работы технологии. Она может реагировать на ультрафиолетовое излучение или заточена на то, что на стекло будет подаваться напряжение небольшой силы.

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Источник: gizmochina