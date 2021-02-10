Не остановить? Xiaomi рассказала, сколько заработала и сколько смартфонов продала во II квартале

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Xiaomi опубликовала свой отчет об успехах за прошлый квартал

Второй квартал 2021 года стал успешным для Xiaomi. Прогнозы компании выглядели рискованно-оптимистичными, но они оказались даже скромными на фоне реальных результатов работы. Xiaomi продолжает развиваться, а вместе с ней растет и прибыль. Она все больше превращается в технологического гиганта, который зарабатывает все больше.

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По данным Xiaomi, ее прибыль по итогам второго квартала выросла на 84,4% в годовом исчислении. Выручка же составила $13,56 млрд, что на 64% больше чем годом ранее. Но больше всего компанию радует рост чистой прибыли — 87,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Поставки смартфонов за период апрель-июнь составили 52,9 млн единиц, из которых 12 млн пришлось на устройства с ценником от $350. Почти каждый четвертый проданный смартфон был флагманом или моделью среднего класса. Это неплохой результат для китайской компании, но очевидно, что продажи все еще делают доступные модели.

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Хорошими должны быть показатели компании и в третьем квартале нынешнего да, она вполне может вновь оказаться на второй строчке рейтинга крупнейших смартфоностроителей. А вот в четвертом квартале ситуация должна кардинально быть иной. Обойти всех обещает Apple с ее линейкой iPhone 13. Концерн из Купертино рассчитывает продать около 90 млн смартфонов новой серии и взять первую строчку табеля рангов.

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Источник: phonearena