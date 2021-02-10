Xiaomi хочет заряжать смартфоны звуковыми волнами

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Xiaomi запатентовала звуковую зарядку

Быстрая зарядка стала почти неотъемлемой функцией Android-смартфонов. С ее помощью можно за короткий срок восполнить заряд батарейки и 2020 год стал годом, когда производители устремились ее наращивать. Появились зарядки, чья мощность превышает 100 Вт, а дальше всех пошла Xiaomi, которая в этом году показала 200 Вт быструю зарядку.

Но не только традиционная быстрая проводная зарядка интересует Xiaomi. Она ищет альтернативные способы для того, чтобы можно было быстро и безопасно «дозаправить» устройство. Один из них — использовать звуковые войны. Информация об этом способе зарядки была найдена на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая.

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Патент описывает док-станцию, обладающую генератором акустических колебаний, который способен настроиться «на одну волну» с тем же смартфоном. Далее звуковые волны будут преобразовываться в электрический ток, который пойдет на восполнение энергии аккумулятора. При этом сама док-станция подразумевает использование различных преобразователей для получения энергии из окружающей среды. Например, это вполне могут быть солнечные панели.

Но это задумка, существующая только на бумаге. Нет даже прототипа и появится ли он в будущем — большой вопрос.

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Источник: mysmartprice