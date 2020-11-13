Xiaomi ищет пути предложить новации в мобильной фотографии

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Еще один эксперимент Xiaomi в деле мобильной фотографии

Это не секрет. В последнее время Xiaomi всерьез взялась за эксперименты с мобильными камерами в смартфонах и активно наращивает инженерный потенциал, увеличивая команду, которая трудится над улучшением фотовозможностей устройств.

Не так давно в Китае компания показала выдвижной объектив с широкой диафрагмой с фокусным расстоянием 120 мм. В продолжение разговора о новых разработках, компания выложила в сеть ролик, в котором демонстрируется работа мощного телеобъектива/макродатчика 2-в-1 со сменным фокусным расстоянием, работающим в диапазоне от 20 мм до 125 мм.

Создан он для того, что «вывести мобильную фотографию на профессиональный уровень». На практике такой сенсор должен помочь приблизить объект и настроить фокус, чтобы сделать максимально качественный снимок. К тому же такая камера должна позволить создавать качественные фото с эффектом боке.

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На данный момент нет понимания, насколько далеко компания продвинулась в своей разработке и как скоро подобное решение мы увидим в серийных устройствах. В любом случае будет любопытно посмотреть, что в итоге получилось у китайцев. Возможно, использование модуля с изменяемым фокусным расстоянием позволит отказаться от идеи усеивать тыльную сторону смартфонов большим количеством датчиков изображения. Будет интересно сравнить как работает сенсор 2-в-1 и какого качества снимки выдают два отдельных объектива: телефото и для макросъемки.

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Источник: androidpolice