Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro приходят в Россию. Первым покупателям скидка и подарки

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Теперь и в России стартуют продажи Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

Xiaomi продолжает расширять географию продаж серии Xiaomi Mi 10T и сегодня она официально пришла на российский рынок. В России будут доступны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, которые ориентированы на тех, кто хочет смартфон с мощным железом, но при этом не готов мириться с наличием OLED-панели.

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Оба смартфона построены на базе Snapdragon 865, обладают IPS‑дисплеями диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 ГГц. Тут применили адаптивную матрицу, которая в зависимости от сценариев работы может варьировать частоту обновления экрана от 30 ГГц до 144 ГГц.

В арсенале Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, фронталка на 20-мегапикселей, сканер отпечатков пальцев на торце, стереодинамики, модуль NFC и фирменная оболочка MIUI 12 на базе Android 10. Отличаются оба устройства тем, что в качестве главного датчика в основной камере «прошки» выступает модуль на 108 Мп, тогда как «обычный» вариант получил сенсор на 64 Мп.

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Старт продаж намечен на 10 декабря и Xiaomi Mi 10T с 8/128 Гб памяти оценили в 44 990 руб., а за Xiaomi Mi 10T Pro с 8/256 Гб запросили 49 990 руб. Те, кто оформит предзаказ на смартфоны с 3 по 9 декабря получат скидку в размере 4000руб и в подарок Xiaomi Mi Band 5, беспроводную гарнитуру Mi TWS 2 Basic и 65-ваттный адаптер.

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Источник: mi.com