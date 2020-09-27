Xiaomi готовит MIUI 13. Что о ней известно и список смартфонов, которые обновятся

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MIUI 13: первые подробности и перечень кандидатов на обновление

Китайские источники говорят о том, что Xiaomi разрабатывает MIUI 13. Вышедшая в апреле нынешнего года MIUI 12 подарила фанатам компании массу нововведений, которые активно обсуждаются в сети. Дизайнеры и программисты компании провели неплохую работу над новой версией фирменной оболочки и результат вполне достоин похвалы. Вот только прошивка все еще далека от совершенства и есть куда двигаться дальше.

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Если все сложится в соответствии с графиком выпуска новых версий интерфейса, то MIUI 13 должны представить в середине следующего года. Уже по традиции компания обещает, что прошивка станет еще быстрее, стабильнее и безопаснее. Какие нововведения появятся, хранится в тайне. Но уже сейчас мы можем взглянуть на то, что предложат нового.

В сети появился короткий ролик с меню перезагрузки/выключения в MIUI 13. Пользовательский интерфейс будет переработан и предложат шкалу, где поднятие рычажка вверх приведет к перезапуску, а опускание вниз — выключение. Центральное положение рычажка позволит увидеть оба режима.

По слухам, одной из фишек MIUI 13 станут суперобои, которые пользователь сможет настраивать, используя специальный инструмент. Как это будет работать на практике, не уточняется. Зато уже есть предварительный список тех моделей, которые должны обновить до MIUI 13:

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Mix 2/Mi Mix 2s

Redmi K20/K20 Pro

Redmi K30 (LTE/5G)/K30 Pro

Redmi Note 8/Note 8 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 4

Redmi 4/5/5A/6/6 Pro/6A/7/7A/8/8A

Redmi Y1/Y1 Lite/Y2

Poco F1/X2

Список моделей неофициальный и компанией не подтвержден. Но с большой долей вероятности эти модели получат MIUI 13, а еще к ним могут присоединиться аппараты серий Redmi Note 7, Redmi Note 9, Xiaomi Mi 9T, Poco X3 и другие актуальные устройства.

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Источники: mydrivers, toutiao, mifreak