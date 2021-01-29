Xiaomi Mi 11 Pro дадут емкий аккумулятор

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В Xiaomi Mi 11 Pro прокачают не только камеру, но и батарейку, и быструю зарядку

Если вы внимательно следите за Xiaomi, то уже в курсе, что она готовит к анонсу флагман Xiaomi Mi 11 Pro. Это будет прокаченный вариант Xiaomi Mi 11 для тех, кто хочет аппарат с лучшей камерой и возможностью заряжать его практически на лету. К числу достоинств новинки также можно записать и более емкую батарейку.

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Так, известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что Xiaomi Mi 11 Pro получит двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 5000 мАч. Это говорит о том, что владельцы новенького флагмана вполне могут рассчитывать минимум на сутки работы его на одном заряде. И это при серьезной нагрузке на него.

Буквально вчера этот же источник сообщил о том, что Xiaomi готовит смартфон, чья суммарная мощность всех типов зарядки составит 200 Вт. Возможно, речь идет именно о Xiaomi Mi 11 Pro, который можно будет заряжать по проводу на мощности до 120 Вт, а по беспроводу — 67 Вт.

Известно, что флагман должны представить в конце февраля или в марте нынешнего года, он предложит AMOLED-дисплей диагональю 6,81 дюйма разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 480 Гц, чипсет Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти и многомодульную тыльную камеру, где один из датчиков будет перископическим.

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Источник: mydrivers