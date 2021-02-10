Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra: чем различаться будут флагманы

1082

Появилась информация, чем будет отличаться Xiaomi Mi 11 Pro от Xiaomi Mi 11 Ultra

В конце декабря прошлого года состоялась премьера Xiaomi Mi 11 и если вы хотите больше узнать о том, каким получился титульный флагман у компании в этот раз, то загляните по этой ссылке. Смартфон не вышел бескомпромиссным, но это не главный продукт производителя на этот год. В перспективе нас ждет анонс Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. И инсайдеры говорят о том, что обе новинки могут представить до конца марта.

﻿

В случае с «прошкой» понятно, что, прежде всего, она будет отличаться от базового Xiaomi Mi 11 камерой, аккумулятором и мощностью быстрой зарядки. А вот что прокачают в Xiaomi Mi 11 Ultra, чтобы выгодно выделить его на фоне собратьев? По данным сетевого информатора Digital Chat Station, отличия будут в камере. Если Xiaomi Mi 11 Pro камеру-перископ с поддержкой 50-кратного цифрового зума, то в Xiaomi Mi 11 Ultra перископический датчик на 48 Мп предложит 5-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой.

Читать также: Говорят, Redmi K40 отличный «заменитель» флагманов: проверили лично так это или нет﻿

В качестве главного датчика в Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra должны получить датчик Sony IMX766 на и широкоугольный сенсор на 48 Мп. Поговаривают, что в плане дизайна новые флагманы будут повторят внешний облик Xiaomi Mi 11, получат аналогичный экран диагональю 6,81 дюйма разрешением QuadHD+ c частотой обновления 120 Гц. В «прошке» должны предложить аккумулятор емкостью 5000 мАч, стереодинамики и водозащиту по стандарту IP68. Работать новинки «из коробки» должны под управлением Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter