Xiaomi Mi 11 Pro выйдет уже скоро

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До анонса Xiaomi Mi 11 Pro могут оставаться считанные дни

Не дождавшись наступления 2021 года Xiaomi выпустила свой титульный флагман Mi 11. Она раньше других представила смартфон на базе Snapdragon 888 и явно торопилась с его анонсом, чтобы получить преимущество над конкурентами. Выстрелить громче всех получилось, но компания явно поторопилась и у Xiaomi Mi 11 есть ряд недочетов.

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Один из них — камера. Прошлогодняя камера сама по себе хороша, но уже сегодня она не дотягивает до уровня конкурентов и не гоже флагману не обладать оптическим зумом. Правда, такое упрощение сделано специально в попытке убить двух зайцев: ценник удержать в заданных величинах и выгодно выделить на фоне базовой версии Xiaomi Mi 11 Pro.

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Уже понятно, что представлять компанию в высшей лиге будет именно Xiaomi Mi 11 Pro с более интересной камерой. Здесь не пожадничают на перископическую камеру и предложат поддержку 100-кратного цифрового зума. Но когда этот игрок выйдет на «поле»? Сегодня пришло сообщение, что дебютирует Xiaomi Mi 11 Pro в середине марта. Точная дата не называется, но если эти сведения верны, то уже в самые ближайшие дни компания объявит дату релиза.

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Напомним, что в плане дизайна «прошка» будет соответствовать облику Xiaomi Mi 11, она получит тот же дисплей и ту же аппаратную платформу. Скорее всего, не будет особых отличий по объему памяти и фронталке. А вот емкость аккумулятора может измениться, как и мощность зарядки. Есть слухи, что заряжать Xiaomi Mi 11 Pro можно будет на мощности 120 Вт.

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Источник: mydrivers