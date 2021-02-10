Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro: раскрыли дату анонса и характеристики

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Релиз серии Xiaomi Mi 11T через месяц и новинки разделят по части аппаратных платформ

В этом году титульная или номерная линейка флагманов Mi от Xiaomi изрядно раздута и насчитывает большое количество моделей. Саму компанию это ничуть не смущает, и она продолжит множить модельный ряд. На очереди — Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Машина слухов о новинках набирает обороты, и инсайдеры уверяют, что уже известна дата их презентации.

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Сетевые информаторы сообщают, что премьера Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro состоится 23 сентября. Правда, ничего не мешает компании изменить дату анонса из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Что касается характеристик новинок, то в этом году их ждут серьезные преобразования. Поговаривают, что в серии Xiaomi Mi 11T компания откажется от IPS-экранов в пользу OLED, а на смену чипу от Qualcomm придет процессор MediaTek в одной из моделей.

По слухам, в Xiaomi Mi 11T Pro компания не только сменит тип матрицы, но и снизит частоту обновления до 120 Гц против 144 Гц у предшественника. Смартфон должен получить платформу Snapdragon 888/888+, тройную тыльную камеру от Xiaomi Mi 11 Lite, которая включает в себя датчики 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макросъемка). По камерам как-то все скромно как для «прошки» и больше смахивает на то, что речь идет все же о базовой версии. В случае с Xiaomi Mi 11T обещают систему на чипе Dimensity 1200.

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Ожидается, что Xiaomi Mi 11T Pro удостоится селфи-модуля на 16 Мп, аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт, а работать он станет под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

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Источник: gizmochina