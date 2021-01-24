Xiaomi Mi Band 6: лучший фитнес-браслет станет еще лучше?

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Большие надежды на Xiaomi Mi Band 6? Чего-то особенного ждать не стоит

Xiaomi славится своими фитнес-браслетами Mi Band. Пользователи, интересующиеся или профессионально занимающиеся спортом, хорошо знакомы с носимыми гаджетами компании. Выход каждой новой модели — это целое событие. Вот только вызовет ли большой восторг у фанатов компании новый Xiaomi Mi Band 6? Уж очень мало что изменится.

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Xiaomi Mi Band 5

По крайней мере, на небольшое количество новшеств нас ориентируют первые данные о Xiaomi Mi Band 6. А получены они из кода приложения Zepp. В частности, сообщается, что и в этот раз компания пойдет по пути выпуска двух версий — с NFC и без такового модуля. В числе новшеств называют появление пульсоксиметра, который так и не достался Mi Band 5.

Интерфейс Xiaomi Mi Band 6

Среди прочих характеристик Xiaomi Mi Band 6 называют поддержку голосового помощника Alexa, наличие GPS, пульсометра, дисплея большего размера и поддержку до 30 типов тренировок. А еще поговаривают о появлении функции Pomodoro, которая позволит просматривать данные о качестве сна непосредственно на самом носимом гаджете.

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Виды активности Xiaomi Mi Band 6

Представить Xiaomi Mi Band 6 могут в конце весны или в начале лета. Имеющаяся информация указывает на то, что особого прогресса ждать не стоит. За основу возьмут Amazfit Band 5, который может получить экран чуть большего размера и несколько новых функций. Насколько этих нововведений окажется достаточно, чтобы пользователи захотели перейти на Mi Band 6, большой вопрос.

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Источник: geekdoing