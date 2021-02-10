Xiaomi Mi Mix 4 по «батарейной» части будет по-настоящему флагманским

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Xiaomi Mi Mix 4 предложит емкую батарейку и ультрабыструю зарядку

Во второй половине года Xiaomi должна представить флагман Mi Mix 4 и по мере приближения анонса в сети будет появляться все больше слухов о неанонсированном устройстве. Если верить последним слухам, то в плане автономности и скорости зарядки Xiaomi Mi Mix 4 будет практически ультимативным решением.

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Так, по данным одного из китайских источников, флагман удостоится аккумулятора BM58 емкостью 5000 мАч, быстрой проводной зарядки на 120 Вт и его можно будет заряжать по беспроводу на мощности 80 Вт. Ранее в базе данных сертификационного центра 3С была найдена информация о смартфоне, обладающий двухэлементным источником питания, где емкость каждой ячейки составляет 2430 мАч.

Ожидается, что Xiaomi Mi Mix 4 получит аппаратную платформу Snapdragon 888 Pro/Plus, подэкранную фронтальную камеру и новую версию фирменной оболочки MIUI 13. С большой долей вероятности флагман предложит OLED-матрицу с повышенной герцовкой, многомодульную основную камеру и в составе датчиков изображения должен быть телеобъектив. Предполагается, что ценник на новинку будет не менее $900.

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Источник: mydrivers