Xiaomi Mi Mix 4 показался на тизере

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Новый тизер демонстрирует Mi Mix 4 с камерой под экраном

Меньше недели осталось до презентации Xiaomi Mi Mix 4 одного из самых ожидаемых флагманов 2021 года. 10 августа состоится премьера этого смартфона, поэтому не удивительно, что каждый день нам подкидывают все больше и больше подробностей о нем. Сегодня в руках инсайдеров оказался тизер, посвященный будущему Xiaomi Mi Mix 4.

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Перед нами смартфон, который предлагает дисплей, чьи боковые кромки слегка изогнуты. Нам показали аппарат в выключенном состоянии и судить о толщине рамок по периметру экрана сложно. Отличительная черта новинки — отсутствие выреза под фронтальную камеру. Думаю, что это никого не удивляет, ведь давно известно, что селфи-модуль здесь будет под поверхностью дисплея.

Еще удалось разглядеть, что на нижнем торце имеется порт USB Type-C, решетка для динамика и микрофон. Увы, тыльную сторону еще не продемонстрировали, поэтому нам остается только гадать, как компания обыграет модуль основной камеры.

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Xiaomi Mi Mix 4 удостоится чипа Snapdragon 888, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб постоянной UFS 3.1, фирменной оболочки MIUI 12.5 на основе Android 11, AMOLED-экрана диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 120-ваттной проводной зарядки и тройной тыльной камеры.

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Источник: telegram