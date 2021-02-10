Xiaomi набирает бета-тестеров для Android 12 Global Stable ROM
Компания начинает тестировать Android 12 на глобальных версиях актуальных флагманов
Android 12 уже близко и если предсказания правдивы, то финальная версия новой итерации зеленого робота выйдет в начале следующей недели. Но, как обычно, обновление придет не сразу и не всем. Прямо сейчас Xiaomi тестирует бета-версию Android 12 на флагманах серии Xiaomi Mi 11 и речь идет, прежде всего, о китайских версиях устройств.
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Но все указывает на то, что глобальная версия MIUI на базе Android 12 уже готова. Правда, ее выходу будет предшествовать этап тестирования и компании нужны помощники. Сегодня на своей официальной странице сообщества MIUI она опубликовала объявление, в котором сообщила о наборе бета-тестеров.
Ей нужны тестировщики обновления для таких моделей: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi 11 Ultra. Шанс стать бета-тестерами получат только первые 200 пользователей для каждой из моделей, которые первыми зарегистрируются в программе Xiaomi Stable ROM для Android 12.
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Соискателям должно быть не менее 18 лет, и они должны иметь в пользовании одну из названых моделей. Не менее важно и то, что бета-тестеру предстоит на регулярной основе извещать компанию об обнаруженных ошибках и сбоях, а также делиться впечатлениями о работе MIUI на базе Android. Если вы отвечаете этим критериям и есть желание стать бета-тестером, вам сюда.
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Источник: mi.com
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