Xiaomi наделит флагманы специальными возможностями для съемки звезд

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Компания приготовила свой режим астрофотографии

Производители смартфонов делают все, чтобы их устройства продавались и статистика продаж неуклонно шла вверх. Одна из распространенных маркетинговых тактик и уловок — камера наше все. Они делают все, чтобы донести до потенциального потребителя, что мобильная фотография важна и без хорошей камеры смартфон ущербен.

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В этой борьбе за умы пользователей компании очень любят хвастаться какими-то функциями камер, которые якобы раскрывают возможности для творчества. Например, та же Apple предлагает в своих iPhone разнообразные фотографические режимы. Тот же портретный и режим киноэффекта. Google гордится астрофотографией в Pixel-фонах, а Vivo предложила в своих последних флагманах функцию Zeiss Style Portraits, для создания качественных портретов.

Xiaomi также не хочет отстать от конкурентов и стремится расширить творческий потенциал своих смартфонов за счет софта и различных алгоритмов. Так, на днях компания получила патент на программное обеспечение «Ночное небо, следы звезд». Патентная документация описывает алгоритм, лежащий в основе режима покадровой фотосъемки. При активации режима «Ночное небо, следы звезд» в приложении камеры, она автоматически фокусируется на ночном небе и определяет наиболее подходящие настройки, такие как ISO, баланс белого и баланс белого для сцены.

При этом камера должна оставаться в одном и том же положении в течение какого-то периода времени, позволяя создавать фоточки с определенным интервалом между кадрами. Алгоритм сохраняет все снимки для дальнейшей обработки. Он выбирает лучшие изних или какие-то участки, увеличивает резкость, объединяет фото в короткое видео, которое показывает покадровое путешествие по звездному небу. Перед взором пользователя открывается чистое сияющее ночное небо и детализированный пейзаж. Это чисто софтверная история с обработкой фото и аналог астрофотографии от Google.

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Можно предположить, что режим «Ночное небо, следы звезд» приготовили для какого-то флагмана компании. И тут на ум приходит Xiaomi 12 Ultra, создаваемый с акцентом на камеру. Не исключено, что именно он предложит такую фичу как астрофотография.

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Источник: gizmochina