iQOO научилась заряжать батарейку на мощности 120 Вт за 15 минут

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У BBK Corporation столько компаний, которые к тому же выпускают однотипные устройства, что во всем этом зоопарке гаджетов не сложно запутаться. Задача концерна — создать вал новинок, каждая из которых отвлечет внимание от конкурентов.

Такие марки как Oppo, Realme, Vivo и еще iQOO состязаются не только своими аппаратами, но и технологиями быстрой зарядки. Причем, скорее всего, разработка одна, но будет подаваться каждой «дочкой» BBK под своим именем и позиционироваться как проприетарное решение.

4000 мАч за 15 минут

Так, на 15 июля Oppo назначила презентацию быстрой 125-ваттной зарядки. И в этом же месяце свою 100 Вт или даже 120 Вт быструю зарядку покажет Realme. А сегодня отличился суббренд Vivo — iQOO, который в Китае провел конференцию, посвященную анонсу быстрой зарядки Super FlashCharge ﻿с рекордной мощностью на 120 Вт. Производитель декларирует, что на зарядку батарейки емкостью 4000 мАч уйдет всего 15 минут и это вдвое быстрее, чем заряжаются устройства с 65-ваттной зарядкой.

Сама презентация длилась 15 минут и такой временной интервал выбран не случайно. В самом начале демонстрационный смартфон с аккумулятором на 4000 мАч подсоединили к зарядному блоку на 20V/6A, а затем приступили к рассказу, какой прорыв в области быстрой зарядки совершила компания, а также уверяли, что такая рекордная мощность не превратит аппарат в обугленный кусок из стекла и металла. А завершилось повествование фееричным моментом — батарейка была полностью заряжена.

Когда ждать

Но в отличие от той же Xiaomi, которая дразнит 100-ваттной зарядкой еще с весны прошлого года, iQOO обещает уже в августе представить первый смартфон с поддержкой Super FlashCharge ﻿на 120 Вт.

Источник: sparrowsnews