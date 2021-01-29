Xiaomi назначила дату глобального релиза MIUI 12.5

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MIUI 12.5 выходит на глобальные версии смартфонов

Под занавес прошлого года и с опережением графика был представлен флагман Xiaomi Mi 11. Вместе с ним компания анонсировала и промежуточный вариант фирменной оболочки MIUI 12.5, который ознаменует собой переход от MIUI 12 к MIUI 13. Теперь компания готовится к мировому релизу Xiaomi Mi 11, а вместе с ним она должна показать и глобальный вариант актуальной версии прошивки.

Так, на своей странице в Facebook компания сообщила, что намерена 8 февраля устроить релиз глобальной версии MIUI 12.5. Правда, это вовсе не означает, что распространять обновление она начнет сразу же после анонса. Как всегда, делать это она будет с раскачкой и не спеша. Ожидается, что в этот же день, 8 февраля должна состояться и глобальная премьера Xiaomi Mi 11.

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Напомним, что среди достоинств MIUI 12.5 производитель выделяет энергоэффективность и тот факт, что ей необходимо меньше памяти. Поработали над плавностью анимации, добавили больше живых обоев и системных звуков, обновили Заметки и уведомления. А еще в новой прошивке обновили настройку тактильной обратной отдачи Natural Touch. Обещано, что новая система тактильной отдачи предложит более реалистичную реакцию на прикосновения, смахивания и жесты.

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Источник: gizmochina