Xiaomi номер один на рынке Индии, но конкуренты не дремлют

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Аналитики подводят итоги первого квартала нынешнего года. Вчера стало известно, кто лидирует в Китае, а кто смог стать номером один на мировом рынке. Теперь же аналитики предложили отчет о рынке Индии, показав, какие компания поделили его между собой по итогам первого квартала нынешнего года.

Свой отчет эксперты Counterpoint Research начали с того, что назвали самые быстрорастущие бренды на индийском рынке. Ими стали Realme и OnePlus, которые добавили по продажам в годовом исчислении на 40% и 237% соответственно. Первый смог стать третьим по величине смартфоностроителем на рынке Индии и его доля оценивается в 16%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11%. Что касается доли OnePlus, то аналитики не стали ее называть.

Xiaomi продолжает удерживать лидерство в Индии, контролируя 23% доли рынка. Несмотря на успех, компания продемонстрировала спад на 3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Второе место за Samsung, которая идет ровно. По итогам первого квартала нынешнего года и первого квартала 2021 года на долю компании пришлось 20%. Удержать свои позиции в Индии компании помогли новинки серий Galaxy A и Galaxy M.

Четвертое место за Vivo, чья доля составила 15% против 16% годом ранее и пятая Oppo, на чьи устройства пришлось 9% доли рынка. В премиальном сегменте лидирует Apple, которая даже смогла увеличить продажи iPhone на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

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Источник: gizchina