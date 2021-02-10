Xiaomi нуждается в специалистах по созданию чипов

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Xiaomi носится с идеей выпускать собственные мобильные процессоры и тут без «мозгов» не обойтись

Несколько лет назад Xiaomi заявила, что начинает разрабатывать свои фирменные мобильные чипы и готовится освоить новый для себя бизнес. Для компании выпуск собственных процессоров означает уменьшение зависимости от сторонних компаний и лучшую оптимизацию конечных устройств. Первый результат работы был представлен в 2017 году и им стал Surge S1.

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Но затем дело забуксовало и до сегодняшнего дня компания так и не выпустила продолжение первого процессора. Тем не менее, саму идею создавать фирменные чипы Xiaomi не оставила и в начале года заявила, что продолжит инвестировать в их разработку.

Не секрет, что проблема создания мобильных чипов упирается в необходимость получения нужных патентов. Можно обойтись без собственного производства чипсетов, а размещать их производство на стороне. Опыта у Xiaomi нет, поэтому ей придется обзавестись инженерами и профессионалами, которые займутся проектированием процессоров. Это решаемые вопросы при достаточном финансировании и к поиску кадров компания уже приступила.

С просторов Китая пришло сообщение, что Xiaomi намерена провести реорганизацию команды специалистов, работающих над мобильными чипами. Она ведет активный поиск профессионалов, которые помогут осуществить задуманное. Параллельно компания ведет переговоры с другими компаниями на предмет лицензирования разработок и технологий.

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Как скоро все эти шаги принесут свои плоды, неизвестно. Поговаривают, что Xiaomi откажется от политики активного и агрессивного выхода на рынок мобильных чипов. Ее действия будут осторожными и продуманными, а также она начнет с выпуска чипов, которые найдут свое применение в периферии, а уже поднаторев в создании процессоров, она выведет на рынок и мобильный чип.

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Источник: mydrivers