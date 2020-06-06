Xiaomi решили обновить бюджетник Redmi 7A до 10 версии Android. А что ждет Redmi Note 8?

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Интересные новости пришли сегодня из Поднебесной. Программисты Xiaomi приняли решение, объяснимое только ими, довести версию Android ультрабюджетника Redmi 7A до актуальной «десятки». Многие могут вспомнить, что аппарат начал свою «жизнь» с MIUI 10 на базе Android 9 из коробки. Спустя год после его запуска, «Редмик» готовится получить крупное обновление до Android 10. Пока что на своей родной территории.





Внезапная щедрость китайских разработчиков удивляет выбором смартфона. Ведь более дорогие модели того же поколения, как и модели поколения, следующего за ним, еще не получили свежего «Зеленого робота». Например, бессмертный хит от Xiaomi Redmi Note 7 до сих пор работает под управлением Android Pie. Тем же может «похвастаться» более навороченный, по сравнению с 7А, Redmi 7 того же года выпуска.

Правда, пострадали не только эти два смартфона. Вся серия Redmi 8, кроме Note 8 Pro, еще не получила обновление для Android 10. Это означает, что самый продаваемый смартфон Xiaomi в 2020 году, Redmi Note 8, все еще работает под управлением Android 9.





Забавно также наблюдать за тем, как Xiaomi пытается оставаться верной кампании Android One. Уже несколько месяцев разработчики компании не могут предоставить нормальную версию Android 10 для Mi A3. И неизвестно, когда это обстоятельство поменяется.

Многие хейтеры Xiaomi уже давно ругают китайскую компанию за любовь обновлять версию графического интерфейса, но не версию Android. Конечно, можно долго обсуждать, насколько важна необходимость поддерживать актуальность «Зеленого робота», но факт остается фактом: если вы обновляете более бюджетную модель, не забывайте и про более мощные и популярные аппараты.





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Обновление до Android 10 для Redmi 7A в Китае имеет номер сборки 11.0.1.0 и приносит свежий патч безопасности от мая 2020 года.﻿

Источник: ithome.com