Xiaomi, объясни странный дизайн смартфона

292

Вдохновлялись дизайном Honor 50

Вчера состоялась премьера Redmi K50 Gaming Edition, а вот другие аппараты серии Redmi K50 компания приберегает для другого удачного момента. На весну нам обещана презентация Xiaomi 12 Ultra и линейки Xiaomi Mix 5, а во втором полугодии должны показать Xiaomi Mix Fold 2. Также не забываем о возможном релизе Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, а еще можно ждать преемника Xiaomi Civi.

Возможно, мы уже знаем дизайн камеры, который выберут для Xiaomi Civi 2. Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station выложил в сеть фото чехла, который станет защитным одеянием для одной из будущих новинок Xiaomi. Единственное в чем уверен источник, так это в том, что это определенно аксессуар не предназначен для Xiaomi Mix 5.

Китайские пользователи достаточно активно принялись обсуждать «творение» и далеко не все в восторге от такого дизайна. Кто-то увидел в оформлении тыльной камеры черты Honor 50 или Huawei Nova 9. Нашлись и те, кто посчитал, что объектом для вдохновения послужили смартфоны Realme 9 Pro+, Oppo Reno7 5G и Huawei P50.

А вот о характеристиках новинки ничего не известно. Но можно не сомневаться, что мы еще услышим о том смартфоне для которого приготовили этот чехол. Тот же Digital Chat Station почти наверняка будет в череде тех инсайдеров, кто поделится подробностями о нем.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: weibo