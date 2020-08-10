Xiaomi подготовил новый вариант расцветки для старичка Redmi Note 8 Pro

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Xiaomi подогревает интерес к грядущему празднованию десятилетия компании. Кроме очевидной презентации новых супермощных флагманов, компания планирует обновлять свою продукцию, пускай и, по меркам самих Xiaomi, достаточно старую. Например, сегодня китайский гигант объявил, что, несмотря на то, что у уже ставшего легендарным Redmi Note 8 Pro есть преемник, Xiaomi планирует небольшой апгрейд. Пускай и косметический.





Официальный аккаунт Xiaomi в Twitter объявил, что Redmi Note 8 Pro получит новую специальную версию. Нас ждет новый вариант расцветки, а пост в Twitter намекает на то, что выбор цвет напрямую связан с логотипом Xiaomi. Официальный цвет Xiaomi – оранжевый, и по рекламному постеру видно, что новый цвет, скорее всего, будет также оранжевым.

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Еще в январе в Китае был выпущен вариант расцветки смартфона под названием Twilight Orange (Сумеречный оранжевый). На данный момент он больше не доступен для покупки. Скорее всего, Xiaomi «перезапустит» эту расцветку, на этот раз на глобальном рынке.





Напомним, что Redmi Note 8 Pro имеет 6,53-дюймовый FHD+ дисплей. Смартфон работает на еще бодром Helio G90T от MediaTek с объемом оперативной памяти до 8 ГБ. На задней панели находится блок основной камеры, состоящий из четырех модулей: главный на 64 мегапикселя, широкоугольный 8 мегапикселей и два «модуля-затычки» по 2 мегапикселя. Фронталкой выступает сенсор на 20 Мегапикселей.

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Устройство имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт, чип NFC, мини-джек 3.5 мм и порт USB-C. В продажу смартфон поступил с Android 9 Pie, но был обновлен до Android 10.





Источник: Twitter