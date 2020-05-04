Названы сроки обновления до Android 10 глобальных версий Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

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Смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro стали по-настоящему хитами продаж. Компания похвасталась тем, что ей удалось реализовать более 10 миллионов этих устройств. Xiaomi приготовила для владельцев глобальных версий устройств долгожданный подарок — обновление до Android 10.

Генеральный менеджер Xiaomi Элвин Це сообщил о том, что уже в мае апдейт придет на Redmi Note 8 Pro. А вот до Redmi Note 8 десятая версия зеленого робота доберется не ранее июля. Правда, есть вариант, что, если что-то пойдет не так, время выхода апдейта могут перенести.

Напомним, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro были представлены в августе прошлого года. Базовая модель удостоилась 6,3-дюймового дисплея разрешением FullHD+, процессора Snapdragon 665, фронталки на 13 Мп и аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч. В арсенале устройства 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, быстрая 18-ваттная зарядка и четверная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

«Прошка» получила увеличенный до 6,53 дюйма экран, игровой чип Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч и селфи-камеру разрешением 20-мегапикселей. Обладает аппарат 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб энергонезависимой и основной камерой с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Источник: twitter