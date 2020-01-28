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Камеру Redmi Note 8 Pro протестировали в DxOMark. Результат посредственный

28.01.2020 2551 1

Redmi Note 8 Pro соответствует привычной для компании концепции — топ за свои деньги. На стороне смартфона большой экран, приятный дизайн, приличная начинка и россыпь модулей на тыльной стороне. Несмотря на то, что мобильник получил четыре модуля в тыльной камере, двигателем продаж стал главный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.

 

Камеру Redmi Note 8 Pro протестировали в DxOMark. Результат посредственный


Есть ли прок от абсурдно высокого разрешения и есть ли чем похвастаться новинке в плане фотовозможностей, принялись проверять специалисты DxOMark. Они пришли к выводу, что камера Redmi Note 8 Pro не может конкурировать с лучшими моделями на данный момент, есть что совершенствовать и улучшать.

Тем не менее, эксперты DxOMark напоминают, что это бюджетная модель, за которую просят меньше современного топового смартфона. В целом устройство неплохо справляется со своими задачами.

 

Камеру Redmi Note 8 Pro протестировали в DxOMark. Результат посредственный – фото 2



Оценив все снимки и ролики, эксперты выставили за фотовозможности смартфону 87 баллов, а за съемку видео — 78 баллов. Средний балл — 84. Это означает, что камера Redmi Note 8 Pro снимает на одном уровне с Black Shark 2 и LG V30, но хуже, чем Xiaomi Mi Note 3, который был представлен еще в 2017 году.

 

Камеру Redmi Note 8 Pro протестировали в DxOMark. Результат посредственный – фото 3


Среди положительных сторон был отмечен четкий и быстрый автофокус при хорошем освещении, хорошая целевая экспозиция, приличный режим боке и достойная выдержка в темное время. К недостаткам камеры отнесли ограниченный динамический диапазон, плохую детализацию, артефакты и проблемы с автофокусом при недостаточном внешнем освещении.


Источник: dxomark.com



Redmi Note 8 Pro Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Александр
Ничего удивительного. Раздули из мухи слона. Фоткал я на этот аппарат. Результат немногим превосходит цену.
28.01.2020 16:42
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Камеру Redmi Note 8 Pro протестировали в DxOMark. Результат посредственный