Xiaomi похвасталась продажами серии Redmi Note и назвала причину подорожания техники

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Лэй Цзюнь огорчён тем, что пользователи видят в Xiaomi производителя плохой и доступной продукции

Xiaomi заявила, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note перешагнули за 140 млн единиц с начала 2014 года. Кроме того, генеральный директор Лэй Цзюнь назвал главную причину, по которой техника китайской компании в последние годы подорожала.

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10 января 2019 года было официально объявлено о выделении Redmi в отдельный бренд, а первым смартфоном стала модель Redmi Note 7. Она же появились в Индии, как Redmi Note 7S, а до конца зимы был анонсирован ещё и Redmi Note 7 Pro.

В конце августа 2019 года состоялась премьера Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, а ещё через полтора месяца в качестве самого доступного смартфона бренда с NFC присоединился Redmi Note 8T. К маю 2020 года суммарные продажи всей серии восьмого поколения превысили отметку 30 млн единиц.

Об объёмах реализации семейства Redmi Note 9 компания пока что не упоминает. Сейчас производитель в Китае готовит к премьере ещё несколько смартфонов, включая самую доступную в мире модель со 108-мегапиксельной камерой.

А тем временем Лэй Цзюнь выразил огорчение, что пользователи видят в компании производителя доступных и некачественных устройств. Хотя избавиться от этого реноме Xiaomi старалась в течение десяти лет. Вместе с тем, по словам генерального директора, выпуск технологически продвинутых решений сделал бренд более узнаваемым. Само собой, такие устройства не могут априори стоить дёшево. Но практика показала, что пользователи готовы платить за передовые технологии.

Топ-менеджер напомнил, что Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra стоимостью свыше 1000 долларов в топовой модификации и 98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max за 3000 долларов. Несмотря на высокую цену, оба устройства пользуются популярностью у покупателей в Китае.

Ещё один тезис главы Xiaomi затронул модель использования OEM-партнёров. Лэй Цзюнь утверждает, что за это компанию сильно критикуют, хотя такая производственная модель является очень популярной во всём мире.

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Источники: mydrivers, mydrivers