Xiaomi уличили в обмане в рекламе

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Компанию оштрафовали за показ рекламы с недостоверной информацией

Наверное, нет того производителя смартфонов, кто бы не манипулировал фактами в попытке в выгодном свете показать свои продукты. Но откровенная ложь — явление редкое. Не так давно Xiaomi вляпалась в скандал, в котором ее обвинили в распространении лживой информации в рекламе.

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Компании предстоит выплатить штраф в размере 20 000 юаней ($3150) за распространение неправдивой информации в рекламных материалах. Рекламируя Redmi K30 5G на рынке Китая, производитель указал, что смартфон обладает AMOLED-панелью, тогда как на самом деле его оснастили LCD-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+. Сама же реклама демонстрировалась во время одной из распродаж на торговой площадке Tmall.

Китайские чиновники пришли к выводу, что Xiaomi ввела в заблуждение неограниченное количество людей относительно потребительских свойств Redmi K30 5G. Своими действиями компания нарушили требования Закона КНР «О рекламе», поэтому и понесет ответственность в виде уплаты штрафа.

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Сама Xiaomi согласилась с тем, что рекламные материалы содержали недостоверную информацию о характеристиках смартфона. Но уверяет, что это не было преднамеренным и имела место ошибка, сработал, так называемый, человеческий фактор.

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Источник: 91mobiles