Xiaomi предупреждает о появлении устройств без разъемов

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Смартфоны без разъемов появятся на прилавках магазинов в следующем году

Многие про-прежнему заряжают свои смартфоны по проводу, потому что банально их устройства не поддерживают беспроводную зарядку и так быстрее. Но так продолжают делать и обладатели устройств, которые получили зарядку по беспроводу, сказывается привычка, нежелание идти в ногу со временем и не желание тратиться на покупку док-станции. Но так может случиться, что вскоре производители начнут нам насаждать инновации принудительно.

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Мы уже видели несколько устройств, которые были лишены разъема для зарядки и передачи данных. Но это были прототипы и печальный опыт Meizu Zero говорит о том, что пользователи еще не готовы к такому шагу. Но это не отменяет того факта, что производители всерьез подумывают о выпуске устройств без разъемов. И по мнению Xiaomi, в следующем году появятся коммерческие варианты смартфонов, лишенные порта для зарядки.

Компания считает, что отсутствие таких устройств на рынке отнюдь не следствие неприятия такого шага со стороны пользователей. Причина в том, что технология беспроводной зарядки еще не доведена до совершенства и есть претензии к ее скорости, поэтому пользователи предпочитаю традиционную зарядку по проводу. Не стоит также списывать со счетов и тот факт, что еще очень мало общественных мест, где есть возможность зарядить смартфон по беспроводу.

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Но по мере развития технологии беспроводной зарядки производители будут все настойчивее предлагать устройства с ее поддержкой и Xiaomi предупреждает нас о том, что гаджеты, которые можно будет зарядить только по беспроводу, станут вещью обыденной.

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Источник: gizmochina