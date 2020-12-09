Вот список смартфонов Xiaomi, которые должны обновить до Android 11

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В перечень тех, кто получит Android 11 попал Xiaomi Mi A3, и он единственный из серии Mi A, который обновится до актуальной версии зеленого робота

Xiaomi в числе тех компаний, кто намерен перевести большое количество своих смартфонов на Android 11. Правда, очевидно, что этот процесс будет длительным и есть сомнения, что разработчикам удастся адаптировать новую версию операционной системы Google для своих устройств, чтобы избежать проблем с ее распространением. А тем временем инсайдеры обновили список тех устройств Xiaomi, которые обновятся до Android 11.

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Это позволило узнать, что Xiaomi Mi A3 будет единственным смартфоном со стоковым зеленым роботом компании, который вышел в рамках программы Android One и получит Android 11. Такие смартфоны как Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A1 в число избранных не попали, т.к. истек срок поддержки этих гаджетов.

Список тех моделей, которые обновятся до Android 11 можно увидеть выше и опубликовал его Telegram-канал Xiaomi & MIUI News. А вот сроки выхода апдейтов не сообщаются. Среди прочего приведен список тех моделей, владельцы которых могут не рассчитывать на получение одиннадцатой версии зеленого робота.

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Источник: gizmochina