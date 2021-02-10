Xiaomi признала проблему с дисплеями Redmi Note 10 и обещает во всем разобраться

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Xiaomi сожалеет о доставленных неудобствах пользователям Redmi Note 10, но нет повода для паники — жалобы на дисплеи единичны

Несмотря на то, что продажи серии Redmi Note 10 стартовали в Индии месяц назад, некоторым пользователям уже пришлось посетить сервисный центр компании. И даже пойти на замену дефектного устройства. А все дело в том, что ряд из них столкнулись с проблемой зависания дисплея, избыточным мерцанием и не корректным откликом сенсора.

Естественно, что поток жалоб не остался незамеченным со стороны компании и она выступила с официальным заявлением. Она не стала отрицать наличие проблем, но заверила, что количество жалоб незначительное, поэтому говорить о каком-то массовом дефекте не приходится. На данный момент Xiaomi разбирается в причинах произошедшего и сожалеет о том, что доставила неудобства пользователям.

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И уже по традиции компания заверила, что уделяет максимум внимания качеству своей продукции, которая проходит строгий контроль, чтобы «гарантировать соответствие высочайшим стандартам качества». При этом Xiaomi не стала называть сроки, когда все же она установит истинные причины проблем с дисплеями устройств серии Redmi Note 10. И самое главное — нет никакой конкретики, как она намерена решать их.

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Источник: gizmochina