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Xiaomi, Samsung, OnePlus и другие выбирают Material You

11.02.2022 724 0

Добровольно или принудительно, вопрос открытый

Буквально на днях стало известно, что Google намерена в принудительном порядке заставлять производителей Android-устройств предлагать динамические темы оформления Material You. Поисковый гигант дал им месяц, чтобы примкнуть на сторону «добра». По его задумке, начиная с 14 марта все устройства на Android 12 должны предлагать динамические темы, взяв за основу Material You или собственные аналоги.

 

Xiaomi, Samsung, OnePlus и другие выбирают Material You – фото 1

 

Тем, кто ослушается, Google пригрозила отключением от сервисов. Другими словами, нет динамических тем — нет и популярных Google-сервисов. Прошло совсем немного времени с момента того, как эта новость разлетелась по сети, и в своем блоге для разработчиков рассказала, что уже скоро на рынке станет больше устройств с Material You.

 

В частности, «динамический цвет, скоро будет доступен на других телефонах Android 12 по всему миру, включая устройства Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, realme, Xiaomi, Tecno и другие». Компания уверена, что благодаря Material You персонализация устройств стала определяющей чертой Android.

 

Xiaomi, Samsung, OnePlus и другие выбирают Material You – фото 2

 

Получается, что идея динамических тем набирает популярности. Только вот не ясно, так ли она действительно хороша или же производители «из-под палки» вынуждены ее популяризировать. Google предпочла не комментировать информацию об угрозе отключения от собственных сервисов тех, кто не проникнется очарованием Material You.

 

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Источник: android-developers

Material You Xiaomi Samsung OnePlus Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.02.2022

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Xiaomi, Samsung, OnePlus и другие выбирают Material You