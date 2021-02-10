Xiaomi, Samsung, OnePlus и другие выбирают Material You

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Добровольно или принудительно, вопрос открытый

Буквально на днях стало известно, что Google намерена в принудительном порядке заставлять производителей Android-устройств предлагать динамические темы оформления Material You. Поисковый гигант дал им месяц, чтобы примкнуть на сторону «добра». По его задумке, начиная с 14 марта все устройства на Android 12 должны предлагать динамические темы, взяв за основу Material You или собственные аналоги.

Тем, кто ослушается, Google пригрозила отключением от сервисов. Другими словами, нет динамических тем — нет и популярных Google-сервисов. Прошло совсем немного времени с момента того, как эта новость разлетелась по сети, и в своем блоге для разработчиков рассказала, что уже скоро на рынке станет больше устройств с Material You.

В частности, «динамический цвет, скоро будет доступен на других телефонах Android 12 по всему миру, включая устройства Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, realme, Xiaomi, Tecno и другие». Компания уверена, что благодаря Material You персонализация устройств стала определяющей чертой Android.

Получается, что идея динамических тем набирает популярности. Только вот не ясно, так ли она действительно хороша или же производители «из-под палки» вынуждены ее популяризировать. Google предпочла не комментировать информацию об угрозе отключения от собственных сервисов тех, кто не проникнется очарованием Material You.

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Источник: android-developers