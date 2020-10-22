Xiaomi тоже озаботилась сохранением природы

603

Меньше пластика — решила Xiaomi, упаковывая Xiaomi Mi 10T Lite

С выходом серии iPhone 12 концерн из Купертино перестал класть в комплект со смартфонами наушники EarPods и адаптер питания. Объяснили это нововведение заботой об окружающей среде и необходимостью сокращения электронных отходов. Естественно, что конкуренты не могли проигнорировать очередную демонстрацию алчности Apple и поспешили потроллить ее.

Читать также: Глава Redmi подтвердил пополнение в линейке Redmi K30 в лице более дешевого Redmi K30S

В числе тех, кто решил уколоть концерн из Купертино оказалась и компания Xiaomi, акцентировав внимание пользователей, что серия Xiaomi Mi 10T поставляется с комплектным адаптером питания. Правда, китайская компания также прониклось идеей об охране природы и заявила о своем желании сократить количество используемого пластика при производстве продукции. Как оказалось, это не только слова, Xiaomi уже начала претворять задуманное в жизнь.

Так, для изготовления упаковки Xiaomi Mi 10T Lite было использовано на 60% меньше пластика чем обычно. И это сделано не в ущерб комплектации и упаковке. Как компании удалось достигнуть такой экономии, не сообщается. Ни для кого не секрет, что, по крайней мере, на первых порах Xiaomi чрезмерно подражала стилю и стратегии Apple. Вот и сейчас она тоже решила примерить на себя лавры зеленой компании или защитника природы следом за концерном из Купертино.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: twitter