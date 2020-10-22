Глава Redmi подтвердил пополнение в линейке Redmi K30 в лице более дешевого Redmi K30S

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Подразделение Xiaomi, Redmi, не могут перестать «клепать» новые смартфоны – готовится к выходу свежий Redmi K30S.

Сегодня генеральный директор Redmi разместил пост на своем аккаунте в Weibo касаемо новинок компании. И все было бы как обычно, но президент мобильного подразделения Xiaomi решил ворваться на страницу коллеги и ответил на этот пост. Как и всегда, повышенная активность первых лиц обеих компаний означает скорый выход новинок. В этот раз речь идет о Redmi K30S.

Презентация нового смартфона, судя по многочисленным утечкам, должна пройти 27 октября. Один из инсайдеров, Digital Chat Station, высказал мнение, что Redmi K30S поступит в продажу 1 ноября, за несколько дней до начала самой крупной распродажи 11/11 (День холостяка). Официального подтверждения этой даты мы пока не имеем.

Сливщик говорит, что цена на K30S будет ниже, чем ожидалось. Смартфон точно будет дешевле, чем на Redmi K30 Ultra. Более того, вместо MediaTek 1000+, установленного в Ultra, Redmi K30S будет работать на базе Snapdragon 865.

Также страница Redmi K30S появилась и на TENAA, с помощью которой мы знаем, что перед нами, по сути, ребрендинг уже существующего Mi 10Т.

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Напомним, что ценник K30 Ultra в настоящее время остановился на отметке 2 000 юаней (255 евро) за модель 6/128 GB. Если слухи верны, и Redmi K30S действительно окажется еще дешевле, то перед нами снова будет еще один топ за свои деньги.

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Источник: Gizmochina



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