Xiaomi ударила камерами в грязь: выявлена проблема с Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S

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Redmi Note 9, Note 9 Pro и Note 9S подвержены одной «болезни»

С линейкой Redmi Note 9 у компании получилось перейти на новый уровень. Xiaomi удалось создать сбалансированные и по дизайну, и по начинке аппараты. Все модели серии получили хорошие дисплеи, шустрые чипы и достойные системы камер. Но именно на камерах компания и «споткнулась» И дело вовсе не в претензиях к качеству фотографий.

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В сети начались появляться жалобы с нареканиями на основной многомодульный блок. Пользователи начали сообщать о том, что стекло, закрывающее объективы, не обеспечивает необходимый уровень герметичности. Некачественная сборка привела к образованию зазоров, через которые внутрь попадают частицы пыли и мусора. Таким дефектом страдают Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S. Только камере Redmi Note 9 Pro Max удалось не стать пылесборником.

Первые жалобы на устройства начали появляться пару месяцев назад, но тогда руководитель глобального подразделения Xiaomi в Индонезии сообщил о том, что случаи загрязнения камер единичные, но все же компания намерена усилить контроль за качеством сборки продукции. После этого количество жалоб практически сошло на нет, но через время дефект вернулся, а вместе с ним и рос поток нареканий на качество сборки в части герметичности камеры.

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Появление дефекта целиком и полностью вина Xiaomi. Но сама она на данный момент хранит молчание и предпочитает не комментировать произошедшее. Тем, кто столкнулся с такой проблемой, рекомендуется обратиться к продавцу с просьбой заменить бракованный экземпляр.

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Источник: piunikaweb