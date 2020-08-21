Новый смартфон от Poco порадует дисплеем с поддержкой 120 Гц

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Poco планирует расширять список свой устройств, и ближайшей новинкой станет смартфон, в котором будет установлен дисплей с частой обновления 120 Гц.





В свое время дочерняя компания Xiaomi POCO произвела настоящий фурор: за копейки продавать смартфон с флагманской начинкой – такого не мог себе позволить никто. После успешного старта компания не отличалась особенными успехами: то долго отделялась от Xiaomi, то делилась слухами об абсолютно новых смартфонах, а, на самом деле, выпускала ребрендинг аппаратов от тех же Xiaomi.

Первым смартфоном POCO, выпущенным в этом году, стал Poco X2 – ребрендинг Redmi K30 4G. Вторым устройством стал ребрендинг Redmi K30 Pro под названием POCO F2 Pro. Также вышел Poco M2 Pro, который был очень похож на Redmi Note 9 Pro Max.





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Сейчас в Сети начали появляться слухи о новом смартфоне от Poco. Станет ли он очередным клоном или нас ждет оригинальный продукт? Мы не знаем, но что известно, так это его ключевая особенность – дисплей с супер-гладкой картинкой за счет поддержки 120 Гц.

Представитель бренда в Твиттере поделился интересной информацией. Серия твитов содержала новости различной степени важности, но самое главное – он рассказал, с какой любовью Poco относится к высокой «герцовке». По слухам, бренд представит новый смартфон с крутым OLED-дисплеем с поддержкой с частотой обновления изображения 120 Гц. Среди других характеристик – Snapdragon 765G, быстрая зарядка на 33 Вт и основная камера на 64 Мп.

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По слухам, новинка должна быть представлена уже в этом месяце, что слишком оптимистично – до конца месяца осталось 10 дней. Но если это окажется правдой, то совсем скоро мы узнаем много новой официальной информации.





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Источник: GSMArena



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