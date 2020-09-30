Xiaomi Chromebook? Почему вторжение в нишу хромобуков еще не случилось

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Вот почему Xiaomi еще не выпустила свой хромобук

Chromebook очень популярны за рубежом, но есть еще страны и производители, которые к ним относятся прохладно. А ведь они компактные, недорогие и без проблем справляются с большинством задач. Казалось бы, Xiaomi была бы заинтересована в выпуске хромобуков, ведь они отвечают философии компании предлагать приличные продукты за небольшие деньги. Тем более, что она уже обрела опыт в выпуске ноутбуков, которые присутствуют в ее портфолио вот уже четыре года и достаточно неплохо продаются в Китае и Индии.

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У Chrome OS, бесспорно, есть как очевидные минусы, так и не оспоримые плюсы. Но в любом случае, почему бы Xiaomi не попытаться сделать недорогой и компактный хромобук? Именно этот вопрос был задан журналистом издания Androidcentral руководителю подразделения компании в Индии Рагху Редди. На что и был получен ответ, что компания не выпустила Chromebook из-за проблем, связанных с проникновением в этот сегмент продуктов.

Хромобуки в большей степени распространены на зарубежных рынках, таких как США, где представлено достаточно большое количество моделей. При этом основная масса продаж приходится на оптовые закупки для нужд образовательных или прочих учреждений. По словам Рагху Редди, Xiaomi все еще молодой бренд в нише ноутбуков и продолжает изучать особенности этой категории продуктов. Изначально они хотят понять все тонкости этого бизнеса, а затем уже покорять новый для себя сегмент устройств.

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При этом топ-менеджер компании не исключил того, что хромобук появится в ее портфолио устройств. Но это отдаленная перспектива. На данном этапе хромобуки не так распространены на тех рынках, где позиции Xiaomi сильны. Так, в Китае эти устройства бесполезны из-за отсутствия Google-сервисов, а в Индии эти гаджеты не популярны. Сейчас в приоритетах увеличение собственного присутствия в нише ноутбуков на Windows.

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Источник: androidcentral