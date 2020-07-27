Xiaomi запатентовала смартфон-кейс для Bluetooth-наушников

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Мы видели много странных и диких патентов. Безусловно, основная их масса регистрируется только для того, чтобы застолбить новшество. Сегодня в сети появился очередной диковинный патент в исполнении Xiaomi. Его создатели решили превратить смартфон в кейс для зарядки и хранения наушников.

Отсеки для наушников

Патентную заявку нашло издание LetʼsGoDigital и визуализировала то, как может выглядеть этот аппарат. Фишкой смартфона являются два отсека на верхнем торце, которые служат пристанищем для наушников. Теоретически пользователь сможет хранить непосредственно в корпусе смартфона гарнитуру и заряжать ее. При этом, чтобы сами наушники не выступали и были подогнаны «заподлицо» с корпусом, верхняя их часть поворотная.

Патентная документация кроме эскиза не содержит никакой дополнительной информации о характеристиках и функциях наушников. Можно лишь строить догадки, что подключаться к смартфону наушники будут по Bluetooth и предложат систему шумоподавления.

Невыполнимая задача?

Было бы любопытно взглянуть на рабочий прототип такого устройства, но вряд ли он увидит свет. При нынешней битве за каждый миллиметр внутреннего пространства, вряд ли производитель сможет позволить такую роскошь, как два отсека для наушников. Не стоит забывать и том, что такое решение увеличивает жор аккумулятора, а также высок риск попадания, пыли, грязи и мусора внутрь отсеков.

Источник: letsgodigital

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