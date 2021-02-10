Xiaomi зарабатывает 10 миллионов долларов в минуту, по продажам победили даже Apple

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В Китае началась ежегодная распродажа

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, в социальной сети Weibo подтвердил, что Xiaomi и Redmi установили сразу несколько рекордов в ходе ежегодной распродажи 618, стартовавшей в Китае.

Всего за 12 минут было продано товаров на 140 млн. долларов. За полтора часа было взято отметку в 422 млн долларов, а за четыре часа сумма дохода от продаж приблизилась к 600 млн долларов. Он добавил, что смартфоны Xiaomi и Redmi оказались самыми продаваемыми среди всех мобильных устройств на популярных площадках JD.com и Tmall.

Конечно, если считать отдельные модели, то чемпионом по продажам вновь стал iPhone, причем прошлогодний iPhone 13, но не надо думать, что победу китайцам принесли только бюджетки.

Xiaomi 13 стал самым продаваемым смартфоном на Android дороже 4000 юаней. Лидером продаж в сегменте 2000-3000 юаней с огромным отрывом стал Redmi K60. Кажется, компания благодаря удачным анонсам смогла таки выйти из крутого пике и начала вновь наращивать темпы продаж.

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Источник: weibo