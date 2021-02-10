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Xiaomi зарабатывает 10 миллионов долларов в минуту, по продажам победили даже Apple

01.06.2023 28 0

В Китае началась ежегодная распродажа

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, в социальной сети Weibo подтвердил, что Xiaomi и Redmi установили сразу несколько рекордов в ходе ежегодной распродажи 618, стартовавшей в Китае.

 

Xiaomi зарабатывает 10 миллионов долларов в минуту, по продажам победили даже Apple – фото 1

 

Всего за 12 минут было продано товаров на 140 млн. долларов. За полтора часа было взято отметку в 422 млн долларов, а за четыре часа сумма дохода от продаж приблизилась к 600 млн долларов. Он добавил, что смартфоны Xiaomi и Redmi оказались самыми продаваемыми среди всех мобильных устройств на популярных площадках JD.com и Tmall.

 

Конечно, если считать отдельные модели, то чемпионом по продажам вновь стал iPhone, причем прошлогодний iPhone 13, но не надо думать, что победу китайцам принесли только бюджетки.

 

Xiaomi зарабатывает 10 миллионов долларов в минуту, по продажам победили даже Apple – фото 2

 

Xiaomi 13 стал самым продаваемым смартфоном на Android дороже 4000 юаней. Лидером продаж в сегменте 2000-3000 юаней с огромным отрывом стал Redmi K60. Кажется, компания благодаря удачным анонсам смогла таки выйти из крутого пике и начала вновь наращивать темпы продаж.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.06.2023
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Xiaomi зарабатывает 10 миллионов долларов в минуту, по продажам победили даже Apple