Xiaomi знает, как покорить один из крупнейших рынков смартфонов

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Даешь больше розничных магазинов и Китай падет к ногам Xiaomi

Xiaomi вызывает раздражение у конкурентов и хейтеров, даже когда компания появилась в мировом табеле рангов смартфоностроителей, это раздражение никуда не делось. В этом году компанию атакуют со всех сторон по части проблем с софтом, но второй квартал нынешнего года, тем не менее, стал лучшим за всю историю Xiaomi. Она сумела стать второй в мире и оттеснила на третью строчку Apple.

Есть шанс, что она повторит свой успех по итогам третьего квартала нынешнего года, но уже в четвертом она пропустит вперед Apple, которая с выходом iPhone 13 вернет утраченные позиции. Главная причина рекордных продаж Xiaomi очевидна: COVID и сопутствующее ему снижение доходов потребителей, которые стали выбирать смартфоны подешевле, а также падение Huawei. Но все это на мировом рынке, а что на родине компании, в Китае?

А вот тут Xiaomi похвастаться вроде бы нечем. В Китае компания не на первых ролях и едва попала в пятерку лучших. Но это справедливо лишь к продуктам под брендом Xiaomi, тогда как суббренд Redmi уверено удерживает вторую позицию и контролирует 18,74% доли рынка. Если суммировать долю Redmi и Xiaomi (9,21%), то окажется, что Xiaomi все же лидер, обходя Vivo, формально считающуюся лидером с долей 19,76%.

Но материнская компания старательно делает вид, что «дочка» независима и не присваивает себе ее успехи. Поэтому глава Xiaomi вполне серьезно взялся рассуждать, почему компания не лидер в Поднебесной. По его мнению, все дело в каналах распространения продуктов. Компания изначально сделала ставку на площадки электронной коммерции и только в последние годы взялась за создание собственной розничной сети.

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По словам Лэй Цзюнь, сегодня 30% людей покупают смартфоны в онлайн-точках, тогда как 70% предпочитают совершать покупки в розничных магазинах. Осознавая это, компания начала строить собственную розничную сеть и сейчас открывает по 1000 точек ежемесячно. К концу июня таких магазинов насчитывалось уже 8000 по всему Китая.

«Я чувствую, что, когда наши офлайн-магазины будут полностью открыты, у нас есть шанс занять первое место на китайском рынке», — заявил глава Xiaomi. Причем компания хочет прийти не только в города, но и деревни. В планах открытие 10000 торговых точек в сельской местности. По магазину Xiaomi в каждую деревню!

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Источник: mydrivers