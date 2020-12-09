Vivo X60 выйдет до конца декабря – это утверждает известный инсайдер

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Новая флагманская линейка Vivo X60 должна быть показана до конца года, и это подтвердил известный инсайдер из Китая.

В декабре прошлого года компания Vivo представила смартфоны Vivo X30 и Vivo X30 Pro. По многочисленным слухам, в декабре этого года компания выпустит логическое продолжение этой серии в виде смартфонов Vivo X60: обычный Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+.

Сегодня на странице супер-известного инсайдера из Китая с ником Digital Chat Station появилась информация о том, что линейка Vivo X60 должна выйти уже 28 декабря.

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Сама компания пока не выпускала никаких официальных заявлений по поводу презентации Vivo X60, но информатор утверждает, что линейка точно будет показана до конца этого месяца. Уже известно, что модельный ряд будет работать на базе 5-нм чипсета Exynos 1080 – более того, X60 станет первым смартфонов на данном чипе.

Согласно слухам, все смартфоны серии Vivo X60 будут оснащены дисплеями с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. В Сети уже давно можно обнаружить рендеры устройств, и по ним мы знаем, что экраны Vivo X60 будут иметь отверстия под фронтальные камеры по центру.

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Как ни странно, других спецификаций линейки Vivo X60 так и не появлялось в Сети. Единственное, что знают инсайдеры – как и обычно, Vivo сделает упор на работу камер.

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Источник: Dev Discourse