У Google будет свой чип не только для смартфонов
С 2023 года Google может начать ставить свои процессоры в планшеты и ноутбуки
Не секрет, что Google давно занимается разработкой фирменных чипов и в октябре должна состоятся премьера Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые предложат мобильный чип собственной разработки Tensor. Правда, создавал его поисковый гигант не в одиночестве, а помогала ему в этом Samsung. По слухам, за основу взят какой-то из процессоров Exynos, которому основательно «прокачали мозги» за счет искусственного интеллекта и специальных алгоритмов.
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Сетевые источники утверждают, что выпуском Tensor компания ограничиваться не станет. Следующая цель — процессоры для планшетов и ноутбуков под управлением ChromeOS. А выпустить их планируют в 2023 году. Кто будет производить для нее новые чипы, информации нет. Но выбор не так уж и широк. Предполагается, что сходить процессоры будет с конвейера Samsung или TSMC.
Желание создавать фирменные чипы продиктовано необходимостью улучшить интеграцию программного и аппаратного обеспечения, а также снизить зависимость от Qualcomm. Не стоит списывать со счетов и стремление Google конкурировать с Apple, которая добилась серьезных успехов в создании процессоров, как для смартфонов, так и планшетов, и ноутбуков.
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Источник: asia.nikkei
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