Появились данные о будущем Motorola Edge 2023: смартфон обещает быть очень крутым!

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Утонченный и практичный дизайн

В мае Motorola представила Motorola Edge+2023 в США. Он дебютировал как ребрендинговая версия Moto X40, доступного на китайском рынке, и Edge 40 Pro, доступного в Европе. Хотя конкретных утечек по спецификациям Edge 2023 не поступало, похоже, что это может быть переработана версия Edge 40, доступная в Европе и Индии. Pricebaba обнародовал пропитанный рендер Edge 2023, чтобы впервые взглянуть на его дизайн.

Утечка рендеров, полученных PriceBaba, показывает, что Edge 2023 внешним видом напоминает Edge 40. Устройство оснащено OLED-дисплеем с загнутыми краями, встроенным сканером отпечатков пальцев и двойной камерой на задней панели. Похоже, что задняя панель телефона имеет текстуру, похожую на кожу.

Правда, пока неясно, в каких других цветах будет доступен Edge 2023, кроме черного издания, показанного на просочившемся рендере, но также стоит указать, что королем цветов компании Motorola является яркий сочный красный цвет, который можно встретить во многих моделях нынешних смартфонов компании .

Motorola Edge 2023, вероятно, будет иметь те же характеристики, что и Motorola Edge 40. Устройство будет оснащено 6,55-дюймовой P-OLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. У него будет 32-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная (основная, с OIS) + 13-мегапиксельная (сверхширокая) система двойных камер. У него будет датчик отпечатков пальцев под дисплеем и будет работать на Android 13 на базе My UX.

Edge 2023 будет оснащен чипсетом Dimensity 8020, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4400 мАч с проводной и беспроводной 15 Вт зарядкой мощностью 68 Вт. Телефон получит 256 ГБ внутренней памяти.

Модель Edge (2022) была представлена в прошлом году по цене 500 долларов, но отличалась она аппаратной частью телефонов Euro Edge. Модель Edge+ (2023), идентичная европейской модели Edge 40 Pro, имела розничную цену в 800 долларов. Однако это телефон на Snapdragon 8 Gen 2, поэтому ждем разрыв в ценах.

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Источник: PriceBaba