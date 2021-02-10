Появились некоторые данные о процессоре в будущих S24 от генерального директора Qualcomm Кристиано Амону. Кто же все-таки победит: Exynos или Snapdragon?

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Фанаты в раздумьях

Долгое время флагманские телефоны Galaxy от Samsung выпускались в двух версиях: либо с новейшим чипсетом Exynos компании, либо с аналогом Snapdragon от Qualcomm. Но в этом году компания нарушила эту традицию и выпустила свои Galaxy S23 на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy по всему миру, что очень приятно удивили фанатов – это показывают и рекордные продажи линейки S23.

В последнее время распространяются слухи, что со следующего поколения смартфонов компания Samsung все же продолжит свою традицию и выпустит серией Galaxy S24 и на процессорах Exynos. Теперь, благодаря генеральному директору Qualcomm Кристиано Амону, мы знаем, что эти слухи, скорее всего, окажутся правдой.

1 ноября, как и многие другие компании, Qualcomm объявила о своих доходах за четвертый финансовый квартал. Амон, сделавший это объявление, позже провел конференцию, во время которой заявил, что "Galaxy S24 будет выпущен в скором времени", и "Qualcomm имеет большую часть рынка".

Однако, если Samsung разделит рынки Exynos и Snapdragon, равно как и прежде, для Qualcomm не было бы смысла иметь большую долю рынка, поскольку традиционно итерации Snapdragon выпускаются только в Северной Америке, тогда как аналоги Exynos – во всем остальном мире. Другими словами, сообщения о том, что Galaxy S24 Ultra будет поставляться со Snapdragon 8 Gen 3 во всех регионах, могут оказаться правдой.

С другой стороны, версии Galaxy S24 и S24 Plus будут якобы продаваться, так же как и предыдущие поколения, то есть модели на Snapdragon будут отправляться в Северную Америку, а на Exynos - в другие регионы, учитывая, что компания Samsung недавно представила Exynos 2400. Почему Samsung не хочет продавать свой высококлассный флагман с собственной SoC, непонятно точно, возможно, это связано с юридическими моментами, но если это правда, то технологичный гигант выглядит неуверенным в собственном продукте.

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Источник: phonearena