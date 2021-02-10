Появилось видео Samsung Galaxy Z Fold 6: смартфон станет существенно компактнее и тоньше
Нас ждет существенный апгрейд?
В сети появилось видео , на котором будто показывают будущий Samsung Galaxy Z Fold 6.
Мы видим, что смартфон может стать значительно тоньше, а грани более плоскими. Интересно также то, что на этом "прототипе" отсутствует щель в сложенном виде. Это все означает, что смартфон будет компактнее.
Также мы можем увидеть усовершенствованный дополнительный экран, лишенный скруглений и окруженный тонкой рамкой. По информации, подобный дисплей также появится у Galaxy S24 Ultra.
Сейчас другие аспекты данного девайса неизвестны, но будем следить за развитием событий и надеяться на кардинальные изменения в лучшую сторону. Напомним, что в этом году компания Samsung выпустила довольно удачный Galaxy Z Fold 5, который хотя и визуально мало чем отличается от предшественника, но получил гораздо лучший шарнир изгиба, что позволило почти избавиться от просвета в сложенном виде.
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Источник: ice universe (twitter)