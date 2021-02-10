По слухам, Google берет под свой полный контроль разработку чипа Tensor G5 и может перейти на 3-нм технологический процесс TSMC.

98

Сможет ли Google?

Google пыталась догнать Qualcomm и Apple в производстве мобильных чипов, выпустив первые три чипа Tensor, построенных на процессорных узлах Samsung.

Кроме того, в новом отчете говорится, что Google берет под свой полный контроль разработку чипа Tensor G5 и может перейти на 3-нм технологический процесс TSMC для его производства.

Эта новость поступила от пользователя X (ранее Twitter) @OreXda, имеющего хороший послужной список точной информации о планах Google. @OreXda утверждает, что Google разрабатывает процессор, графический процессор и подсистему для Tensor G5 сами по себе, и что чип будет производиться компанией TSMC с использованием 3-нм техпроцесса.

Эта новость подтверждает предварительное уведомление о том, что чип Tensor G5 будет полностью пользовательским. Это означает, что Google будет иметь больше контроля над дизайном чипа и сможет оптимизировать его для конкретных задач, таких как машинное обучение и фотографирование.

С другой стороны, Tensor G4, установленный на Pixel 9, имеет несколько улучшенную производительность по сравнению со своим предшественником. Чип Tensor G5 будет разработан для питания Pixel 10 series, который планируется выпустить в 2025 году.

Читайте также: Samsung Galaxy Z Flip 5 – один из лучших современных смартфонов по версии журнала Time и вот почему…

Источник: X