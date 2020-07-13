За право смотреть презентацию OnePlus Nord компания просит заплатить

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Думаю, что уже все, кто интересуется миром смартфонов, знают о том, что 21 июля состоится презентация OnePlus Nord. Известный инсайдер Эван Бласс причастен к тому, что мы узнали, как будет выглядеть новинка и ее характеристики. Но из-за досрочной утечки информации компания, естественно, не будет отменять ивент и проведет его в дополненной реальности.

Плата символичная

Изначально компания известила лишь о том, в каком формате пройдет презентация и рекомендовала установить приложение для всех, кто хочет увидеть само действо. Правда, об одном важном моменте она умолчала.

Как оказалось, смотреть ивент абсолютно бесплатно не получится. Правда плата за «входной билет» минимальна — всего $1. Приобрести код доступа можно на сайте Amazon и обещано, что все гарантированно получат подарок. Но вот что будет дано в дар, не сообщается.

Что известно о смартфоне

Напомним, что OnePlus Nord должны оценить до $500 и он предложит чип Snapdragon 765G, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, двойную селфи-камеру 32 Мп + 8 Мп, а также квадрокамеру на тыльной стороне 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Смартфон оснастят 8/12 Гб оперативки, флеш-памятью на 128/256 Гб, аккумулятором емкостью 4115 мАч и быстрой 30-ваттной зарядкой. Также на днях стало известно, что OnePlus готовит еще один среднебюджетный мобильник в Snapdragon 690 на борту.

Источник: gsmarena﻿