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За право смотреть презентацию OnePlus Nord компания просит заплатить

13.07.2020 489 0

Думаю, что уже все, кто интересуется миром смартфонов, знают о том, что 21 июля состоится презентация OnePlus Nord. Известный инсайдер Эван Бласс причастен к тому, что мы узнали, как будет выглядеть новинка и ее характеристики. Но из-за досрочной утечки информации компания, естественно, не будет отменять ивент и проведет его в дополненной реальности.

 

За право смотреть презентацию OnePlus Nord компания просит заплатить – фото 1

 

Плата символичная

 

Изначально компания известила лишь о том, в каком формате пройдет презентация и рекомендовала установить приложение для всех, кто хочет увидеть само действо. Правда, об одном важном моменте она умолчала.

 

За право смотреть презентацию OnePlus Nord компания просит заплатить – фото 2

 

Как оказалось, смотреть ивент абсолютно бесплатно не получится. Правда плата за «входной билет» минимальна — всего $1. Приобрести код доступа можно на сайте Amazon и обещано, что все гарантированно получат подарок. Но вот что будет дано в дар, не сообщается.

 

Что известно о смартфоне

 

Напомним, что OnePlus Nord должны оценить до $500 и он предложит чип Snapdragon 765G, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, двойную селфи-камеру 32 Мп + 8 Мп, а также квадрокамеру на тыльной стороне 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Смартфон оснастят 8/12 Гб оперативки, флеш-памятью на 128/256 Гб, аккумулятором емкостью 4115 мАч и быстрой 30-ваттной зарядкой. Также на днях стало известно, что OnePlus готовит еще один среднебюджетный мобильник в Snapdragon 690 на борту.

 

Источник: gsmarena﻿

 

 

OnePlus Nord OnePlus 8
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.07.2020

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За право смотреть презентацию OnePlus Nord компания просит заплатить